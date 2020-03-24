Женщина носила одно и то же платье 20 лет и поделилась ощущениями

Британка носила одно и то же платье в течение 20 лет и поделилась ощущениями с журналистами. Ее историю публикует The Sun.

Стилист Клэр Рис (Claire Rees) купила наряд в 1997 году в магазине Jesire in House of Fraser, в котором работала продавцом, когда ей было 17 лет. Она рассказала, что приобрела зеленое длинное платье на бретелях с разноцветным принтом за 36 фунтов стерлингов (3317 рублей), воспользовавшись скидкой для работников бутика.

По словам Клэр, она надевала платье на различные мероприятия, например, в путешествии с подругами на Ибицу в 2001 году, затем в поездке в Италию через год, и во время медового месяца в 2014 году. «Мне нравится это платье, потому что оно необычное и прекрасно сидит. Несмотря на то что это идеальный вариант для лета, я могу носить его и зимой со свитером», — отметила Рис.

Героиня материала объяснила, что перестала покупать новую одежду, отдавая предпочтение винтажным и благотворительным магазинам, а также пунктам обмена вещей. «Это помогает планете и вашему кошельку», — пояснила Клэр.

В марте Кейт Миддлтон вышла в свет в платье четырехлетней давности. Она пришла на празднование, посвященное 25-летию создания детской благотворительной организации Place2Be, в украшенном стразами и бисером синем платье длины макси британского дизайнера Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). Ранее она надевала его во время королевского тура в Индию в 2016 году.

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