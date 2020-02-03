Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности. Ее снимки появились в Instagram-аккаунте издания Just Jared.

Герцогиня Кембриджская посетила церемонию вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Лондоне 3 февраля, в белом платье в пол британского бренда Alexander McQueen. Наряд был украшен золотыми нашивками.

В качестве обуви жена принца Уильяма выбрала блестящие туфли на каблуке от Jimmy Choo в тон. Ее образ дополняли колье и серьги французской марки Van Cleef & Arpels, а также золотой клатч от Anya Hindmarch.

Ранее Миддлтон надевала это же платье на ужин с королем и королевой Малайзии во время тура по Юго-Восточной Азии в 2012 году.

В январе 2020 года Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде в стиле 90-х. На опубликованных в сети кадрах она запечатлена в черной водолазке и плиссированной юбке с леопардовым принтом. Юбка продается в магазинах испанского бренда Zara и стоит 30 фунтов стерлингов (2442 рубля). В качестве верхней одежды она выбрала длинное бежевое пальто Massimo Dutti. На сайте марки оно продается за 349 фунтов (около 29 тысяч рублей). Герцогиня дополнила образ золотым кулоном и серьгами бюджетного бренда бижутерии Accessorise.

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