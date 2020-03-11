Кейт Миддлтон появилась на публике в платье четырехлетней давности

Герцогиня Кембриджская посетила празднование, посвященное 25-летию создания детской благотворительной организации Place2Be, в платье четырехлетней давности. Ее снимки появились в Daily Mail.

Мероприятие состоялось в Букингемском дворце 9 марта. Кейт Миддлтон появилась на публике в украшенном стразами и бисером синем платье длины макси с прозрачными рукавами британского дизайнера Дженни Пэкхэм (Jenny Packham). Ее образ дополнили клатч в тон наряда и крупные серьги. В качестве обуви были выбраны блестящие туфли на каблуке Jimmy Choo за 550 фунтов стерлингов (51 300 рублей).

Фото: Shutterstock / REX Place2Be 25th Anniversary Gala Dinner, Buckingham Palace, London, UK - 09 Mar 2020 Catherine Duchess of Cambridge smiles as she hosts a Gala Dinner in celebration of the 25th anniversary of Place2Be at Buckingham Palace. 9 Mar 2020 1 /2

По информации издания, 38-летняя герцогиня уже надевала это платье во время королевского тура в Индию в 2016 году. В нем она посещала концерт в Мумбаи вместе с мужем принцем Уильямом. Отмечается, что на тот момент стоимость платья составляла 3500 тысячи фунтов стерлингов (326 456 рублей).

В феврале Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде восьмилетней давности. Она посетила церемонию вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Лондоне 3 февраля, в белом платье в пол британского бренда Alexander McQueen. Ранее герцогиня надевала его на ужин с королем и королевой Малайзии во время тура по Юго-Восточной Азии в 2012 году.

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