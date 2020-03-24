Польша выдала России объявленную в международный розыск аферистку Светлану Карагозян (Максименко). Об этом во вторник, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Карагозян обвиняется по части третей и четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, с 24 апреля 2007 года по 1 мая 2008 года Карагозян — учредитель и гендиректор обществ «Торговый дом “Триада”» и «Партнер» — заключила с потерпевшими договоры займа. Однако свои обязательства она не исполнила, тем самым причинив своими действиями заемщикам материальный ущерб на общую сумму почти два миллиона рублей.

После этого она скрылась от органов предварительного следствия. Карагозян была объявлена в международный розыск. Ее задержали в июле 2019 года в Польше. Ее доставили в Россию в сопровождении спецконвоя.

Ранее 24 марта сообщалось, что Польша выдала России совладельца сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского.

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