Цивилев поблагодарил вылечивших пациента с коронавирусом врачей

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поблагодарил врачей, которые вылечили пациента с коронавирусом. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что анализы одного из заразившихся показали отсутствие инфекции, второй пациент продолжает лечение и уже идет на поправку. Еще 15 человек с подозрением на контакт с заразившимися находятся под наблюдением врачей.

«Благодарен медикам за их работу. Всем кузбассовцам желаю крепкого здоровья, берегите себя!», — написал Цивилев.

В Кемеровской области известно о двух случаях инфицирования. Оба пациента заразились после поездки в Италию.

Ранее 24 марта сообщалось, что в московской Коммунарке из больницы № 40 для зараженных коронавирусом выписали 70 человек за сутки. На 24 марта на лечении находятся 412 человек. Из них у 156 диагностировали пневмонию, у 82 человек подтвержден коронавирус, еще один человек находится на искусственной вентиляции легких.

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