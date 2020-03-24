Умер вокалист DAF

Один из основателей, вокалист немецкой электро-панк-группы Deutsch-Amerikanische Freundschaft (DAF) Габриель Дельгадо-Лопес умер в возрасте 61 года. Об этом сообщил его коллега Роберт Герл в Instagram.

Подробности смерти не раскрываются.

Habe heute erfahren, mein langjähriger Freund und Bandkollege Gabi Delgado ist letzte Nacht verstorben.😥 Фото опубликовано @robertgoerl

Дельгадо-Лопес и Герл сформировали DAF в Дюссельдорфе в конце 1970-х. Изначально в группу входили другие участники, однако в 1980-х она превратилась в дуэт Дельгадо-Лопеса и Герла. Своей музыкой DAF внесли вклад в формирование жанров эйсид-хаус и техно. Коллектив продолжал выступать и в 2020 году. В дискографии DAF семь студийных пластинок, последняя, Fünfzehn neue D.A.F.-Lieder, вышла в 2003-м.