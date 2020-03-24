Найдено лучшее предназначение для первых этажей жилых домов. Россияне, проживающие в многоэтажках, больше всего хотели бы видеть там аптеки и продуктовые магазины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в феврале 2020 года.
За аптеки проголосовали 46 процентов респондентов, что говорит о необходимости преобладающей части населения иметь постоянный доступ к лекарствам. По мнению экспертов, на результаты исследования могла, в том числе, повлиять ситуация с пандемией коронавируса. На втором месте оказались продуктовые магазины, которым отдали 29 процентов голосов. Разместить отделения банков на первом этаже пожелали 18 процентов россиян. За открытие кафе, баров и ресторанов чаще всего выступает молодежь, однако в итоге потребность в них ощутили всего 8 процентов респондентов. Видеть офисы под своими окнами пожелало еще меньшее количество граждан — 5 процентов.
Мнения жителей многоэтажек по поводу размещения коммерческих организаций на первых этажах домов разделились практически поровну: 49 процентов поддерживают эту идею, 47 процентов — нет, а оставшиеся 4 процента граждан затруднились с ответом. Одновременно с этим большинство жильцов разделяют мнение, что коммерческие организации могут привести к нарушению покоя и нехватке парковочных мест. Кроме того, они могут привлечь большое количество посторонних людей во дворы, что может негативно отразиться на уровне безопасности.
С 2019 года в России изменился порядок перевода помещения из статуса жилого в нежилое. Теперь для этого необходимо согласие всех собственников квартир, которые имеют общую стену с переводимым помещением или располагаются этажом выше или ниже от него.
Как сообщает Единый ресурс застройщиков, в России растет популярность высотных зданий, что отражается на количестве проектируемых застройщиками этажей. За два года к марту 2020-го средняя этажность новостроек увеличилась с 16 до 18 этажей. Наибольшая доля жилищного строительства в настоящее время приходится на дома с 18-24 этажами — почти 29 процентов от всей площади возводимого жилья. Еще 24 процента — это здания от 25 этажей и выше (два года назад их было 15 процентов).