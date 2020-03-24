Найдено лучшее предназначение для первых этажей жилых домов. Россияне, проживающие в многоэтажках, больше всего хотели бы видеть там аптеки и продуктовые магазины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в феврале 2020 года.

За аптеки проголосовали 46 процентов респондентов, что говорит о необходимости преобладающей части населения иметь постоянный доступ к лекарствам. По мнению экспертов, на результаты исследования могла, в том числе, повлиять ситуация с пандемией коронавируса. На втором месте оказались продуктовые магазины, которым отдали 29 процентов голосов. Разместить отделения банков на первом этаже пожелали 18 процентов россиян. За открытие кафе, баров и ресторанов чаще всего выступает молодежь, однако в итоге потребность в них ощутили всего 8 процентов респондентов. Видеть офисы под своими окнами пожелало еще меньшее количество граждан — 5 процентов.

Материалы по теме За чужой стеной Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого

Мнения жителей многоэтажек по поводу размещения коммерческих организаций на первых этажах домов разделились практически поровну: 49 процентов поддерживают эту идею, 47 процентов — нет, а оставшиеся 4 процента граждан затруднились с ответом. Одновременно с этим большинство жильцов разделяют мнение, что коммерческие организации могут привести к нарушению покоя и нехватке парковочных мест. Кроме того, они могут привлечь большое количество посторонних людей во дворы, что может негативно отразиться на уровне безопасности.

С 2019 года в России изменился порядок перевода помещения из статуса жилого в нежилое. Теперь для этого необходимо согласие всех собственников квартир, которые имеют общую стену с переводимым помещением или располагаются этажом выше или ниже от него.

Как сообщает Единый ресурс застройщиков, в России растет популярность высотных зданий, что отражается на количестве проектируемых застройщиками этажей. За два года к марту 2020-го средняя этажность новостроек увеличилась с 16 до 18 этажей. Наибольшая доля жилищного строительства в настоящее время приходится на дома с 18-24 этажами — почти 29 процентов от всей площади возводимого жилья. Еще 24 процента — это здания от 25 этажей и выше (два года назад их было 15 процентов).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru