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Популярная российская блогерша заявила об излечении от коронавируса

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Лена Ленина
Лена Ленина
Фото: @lenaleninaofficial

Российская блогерша, писатель и модель Лена Ленина заявила, что излечилась от вызванной коронавирусом болезни с помощью советов матери. Историю о том, как она переболела во Франции, Ленина опубликовала в Instagram.

Блогерша прилетела во Францию проведать сына, с которым полтора месяца не виделась из-за подготовки к свадьбе с шеф-поваром московского ресторана Антоном Игнатовым. Она планировала провести с сыном неделю, после чего они с мужем должны были отправиться в медовый месяц. Однако план провалился, потому что популярная блогерша слегла с симптомами, похожими на грипп. «Мама уверяла, что так и есть. У меня родители врачи, поэтому мама и папа консультировали меня по телефону дистанционно, из-за границы», — отметила Ленина.

Она ощущала ломоту в теле и «жуткую головную боль», в течение нескольких дней ее температура не опускалась ниже 39,5 градусов. Ей не хотелось есть, она пила только воду и «иммунностимулирующий чай» с имбирем, корицей и лимоном.

«Только сегодня, когда я полностью выздоровела, мама призналась мне, что по всем симптомам поставила мне диагноз "коронавирус". Но она не хотела, чтобы я паниковала, и, пока я болела, говорила, что это просто грипп. Ложь во спасение. Чтобы я не угнетала себя страхами и верила, что все быстро пройдет», — написала блогерша,

Ленина добавила, что тесты на коронавирус она не сдавала, поскольку «их тут никто не знает, как и где делать». Местный врач предостерег ее от посещения переполненных медицинских учреждений, сказав, что туда стоит обращаться, только когда температура превысит отметку 40 градусов. После трех дней болезни температура тела Лениной начала снижаться.

«Хейтеры, конечно, будут говорить, что я пиарюсь. Но кто меня знает, тот в курсе, что я не люблю пиар на болезнях и несчастьях, предпочитаю хвастаться. Пусть лучше завидуют, чем жалеют. Но вы спросили, поэтому я отвечаю, как есть», — заключила она.

Ленина обнаружила и плюсы в своей болезни. За неделю она похудела на четыре килограмма, обнаружив в зеркале проглядывающие через кожу ребра.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае, после чего вирус распространился по Европе и другим странам. Заболевших выявили более чем в 100 странах мира. Симптомами наличия коронавируса в организме являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Вирус COVID-19 способен вызывать пневмонию.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе — людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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