Популярная российская блогерша заявила об излечении от коронавируса

Российская блогерша, писатель и модель Лена Ленина заявила, что излечилась от вызванной коронавирусом болезни с помощью советов матери. Историю о том, как она переболела во Франции, Ленина опубликовала в Instagram.

Блогерша прилетела во Францию проведать сына, с которым полтора месяца не виделась из-за подготовки к свадьбе с шеф-поваром московского ресторана Антоном Игнатовым. Она планировала провести с сыном неделю, после чего они с мужем должны были отправиться в медовый месяц. Однако план провалился, потому что популярная блогерша слегла с симптомами, похожими на грипп. «Мама уверяла, что так и есть. У меня родители врачи, поэтому мама и папа консультировали меня по телефону дистанционно, из-за границы», — отметила Ленина.

Она ощущала ломоту в теле и «жуткую головную боль», в течение нескольких дней ее температура не опускалась ниже 39,5 градусов. Ей не хотелось есть, она пила только воду и «иммунностимулирующий чай» с имбирем, корицей и лимоном.

«Только сегодня, когда я полностью выздоровела, мама призналась мне, что по всем симптомам поставила мне диагноз "коронавирус". Но она не хотела, чтобы я паниковала, и, пока я болела, говорила, что это просто грипп. Ложь во спасение. Чтобы я не угнетала себя страхами и верила, что все быстро пройдет», — написала блогерша,

Ленина добавила, что тесты на коронавирус она не сдавала, поскольку «их тут никто не знает, как и где делать». Местный врач предостерег ее от посещения переполненных медицинских учреждений, сказав, что туда стоит обращаться, только когда температура превысит отметку 40 градусов. После трех дней болезни температура тела Лениной начала снижаться.

«Хейтеры, конечно, будут говорить, что я пиарюсь. Но кто меня знает, тот в курсе, что я не люблю пиар на болезнях и несчастьях, предпочитаю хвастаться. Пусть лучше завидуют, чем жалеют. Но вы спросили, поэтому я отвечаю, как есть», — заключила она.

Ленина обнаружила и плюсы в своей болезни. За неделю она похудела на четыре килограмма, обнаружив в зеркале проглядывающие через кожу ребра.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае, после чего вирус распространился по Европе и другим странам. Заболевших выявили более чем в 100 странах мира. Симптомами наличия коронавируса в организме являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Вирус COVID-19 способен вызывать пневмонию.

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