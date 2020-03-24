Воры похитили 120 тысяч медицинских масок со склада в Москве

В Москве неизвестные похитили со склада 120 тысяч медицинских масок. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 20 марта о пропаже заявил 43-летний предприниматель из Иркутска. Он занимался в столице бизнесом и арендовал складские помещения на территории бывшей промзоны. В одном из них он хранил приготовленные для продажи защитные маски. Коммерсант оценил ущерб более чем в один миллион рублей. Полиция ведет расследование.

18 марта сообщалось, что в Москве полицейские проводят проверку по фактам мошенничества, связанного с закупкой медицинских масок и средств асептики: мошенники получили предоплату, но товар не поставили.

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