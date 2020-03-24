Россиянин из мести сообщил о «заражении» жены коронавирусом

Житель города Тавда Свердловской области поссорился с женой и в качестве мести вызвал ей скорую. Он сообщил медикам, что его супруга заразилась коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, безработный 33-летний мужчина распивал алкогольные напитки с другом, после чего пьяный пришел домой к теще. Там его встретила жена. У них завязался конфликт из-за позднего возвращения мужчины, после которого он решил отомстить супруге и позвонил с ее телефона на номер экстренных служб.

«На адрес незамедлительно выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам не открыли. Для оказания содействия врачам были направлены сотрудники полиции», — говорится в сообщении. В отношении мужчины возбудили дело по статье 19.13 КоАП («Заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи»).

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области начали сообщать в Роспотребнадзор о своих соседях, которые должны находиться в карантине по коронавирусу, но нарушают режим изоляции. Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских, алгоритм действий в отношении таких граждан уже обговорили с полицией. Если факт нарушения режима изоляции будет подтвержден, то нарушителей будут принудительно отправлять в обсерваторы.

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