Россиянин из мести сообщил о «заражении» жены коронавирусом

Житель города Тавда Свердловской области поссорился с женой и в качестве мести вызвал ей скорую. Он сообщил медикам, что его супруга заразилась коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, безработный 33-летний мужчина распивал алкогольные напитки с другом, после чего пьяный пришел домой к теще. Там его встретила жена. У них завязался конфликт из-за позднего возвращения мужчины, после которого он решил отомстить супруге и позвонил с ее телефона на номер экстренных служб.
«На адрес незамедлительно выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам не открыли. Для оказания содействия врачам были направлены сотрудники полиции», — говорится в сообщении. В отношении мужчины возбудили дело по статье 19.13 КоАП («Заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи»).
Ранее сообщалось, что жители Свердловской области начали сообщать в Роспотребнадзор о своих соседях, которые должны находиться в карантине по коронавирусу, но нарушают режим изоляции. Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Козловских, алгоритм действий в отношении таких граждан уже обговорили с полицией. Если факт нарушения режима изоляции будет подтвержден, то нарушителей будут принудительно отправлять в обсерваторы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения