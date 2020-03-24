Минпромторг перезапустит программу льготного лизинга спецтехники

Министерство промышленности и торговли в 2020 году перезапустит программу льготного лизинга спецтехники на условиях 2019 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Бюджет субсидирует 10 процентов цены техники для европейской части РФ и 15 процентов для отдельных регионов», — указано в сообщении.

Кроме того, министерство планирует погасить долг 500 миллионов рублей перед лизингодателями за 2018 год, который те уже намеревались перевыставить клиентам. Однако уточняется, что это произойдет только если после принятия заявок на 2020 год бюджетный лимит 3 миллиарда рублей будет выбран не полностью.

Также на эти долги не будет распространяться лимит в размере 30 процентов средств бюджета на одного лизингодателя.

Развитию сферы бизнеса посвящен национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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