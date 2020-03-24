Россияне назвали самую важную поправку к Конституции

Наиболее важной поправкой к Конституции россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания. Эту поправку назвали 95 процентов граждан, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

93 процента опрошенных считают важным признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки.

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В равной степени значимыми поправками для россиян являются предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины, гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная индексация пенсий. Эти положения указали 92 процента граждан.

Менее половины поддерживающих голосов (по 47 процентов соответственно) набрали поправки, расширяющие полномочия Госдумы и Совета Федерации.

Конституционные изменения анонсировал президент Владимир Путин в середине января. В президентском законопроекте, голосование по которому запланировано на 22 апреля, содержится около 400 поправок. В случае отрицательного результата голосования изменения вносить не будут.

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