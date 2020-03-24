Трампа сочли подходящим президентом во время кризиса из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп может доказать, что он именно тот лидер, который необходим стране в условиях кризиса и пандемии коронавируса. Об этом порассуждал обозреватель Politico Захари Карабелл (Zachary Karabell).

Он напомнил о критике руководства США, которое слишком поздно начало бороться с угрозой коронавируса: власти не смогли подготовить тестирование всеобъемлющего охвата и отказывались использовать полномочия для координации ответных мер. Однако после осознания проблемы, в том числе экономических потерь, президент анонсировал беспроцентные меры поддержки.

По словам Карабелла, в ходе всех предыдущих кризисных ситуаций властям США требовались месяцы и годы, чтобы осознать необходимость государственной финансовой помощи. Трамп, в свою очередь, спустя неделю после признания кризиса решил поддержать экономику: речь идет о прямой выплате денег американцам, беспроцентным кредитам предприятиям, помощи наиболее пострадавшим от пандемии отраслям.

Материалы по теме Посткарантинный мир Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

Автор указывает, что до пандемии глава государства следовал традиционной экономической политике Республиканской партии, предписывающей сокращать социальные расходы. Однако коронавирус вынудил его прибегнуть к мерам, которые поддержали бы его оппоненты-демократы. Если уровень безработицы взлетит до десяти процентов, Трамп может расширить программу бесплатной медицинской помощи, против которой он неоднократно высказывался.

В случае успешного преодоления кризиса Трамп может рассчитывать на переизбрание, однако идеология Республиканской партии будет уничтожена. «В кризисе мы все социалисты», — резюмирует журналист.

18 марта американский лидер назвал себя президентом военного времени из-за угрозы коронавируса. Трамп также оценил борьбу граждан США с коронавирусом и назвал американский народ «в большинстве своем потрясающим».

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 559, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек. США — на третьем месте по числу заражений (46,4 тысячи). Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!