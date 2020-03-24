Трампа сочли подходящим президентом во время кризиса из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп может доказать, что он именно тот лидер, который необходим стране в условиях кризиса и пандемии коронавируса. Об этом порассуждал обозреватель Politico Захари Карабелл (Zachary Karabell).
Он напомнил о критике руководства США, которое слишком поздно начало бороться с угрозой коронавируса: власти не смогли подготовить тестирование всеобъемлющего охвата и отказывались использовать полномочия для координации ответных мер. Однако после осознания проблемы, в том числе экономических потерь, президент анонсировал беспроцентные меры поддержки.
По словам Карабелла, в ходе всех предыдущих кризисных ситуаций властям США требовались месяцы и годы, чтобы осознать необходимость государственной финансовой помощи. Трамп, в свою очередь, спустя неделю после признания кризиса решил поддержать экономику: речь идет о прямой выплате денег американцам, беспроцентным кредитам предприятиям, помощи наиболее пострадавшим от пандемии отраслям.
Автор указывает, что до пандемии глава государства следовал традиционной экономической политике Республиканской партии, предписывающей сокращать социальные расходы. Однако коронавирус вынудил его прибегнуть к мерам, которые поддержали бы его оппоненты-демократы. Если уровень безработицы взлетит до десяти процентов, Трамп может расширить программу бесплатной медицинской помощи, против которой он неоднократно высказывался.
В случае успешного преодоления кризиса Трамп может рассчитывать на переизбрание, однако идеология Республиканской партии будет уничтожена. «В кризисе мы все социалисты», — резюмирует журналист.
18 марта американский лидер назвал себя президентом военного времени из-за угрозы коронавируса. Трамп также оценил борьбу граждан США с коронавирусом и назвал американский народ «в большинстве своем потрясающим».
По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 559, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек. США — на третьем месте по числу заражений (46,4 тысячи). Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.
Старайтесь не выходить из дома без лишней необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах - старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать наиболее уязвимой группе - людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет - это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения