Федеральная сеть поможет провести карантин веселее

Накануне выхода в прокат одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года — «Тролли. Мировой тур» — торговая сеть «Пятерочка» запустила федеральную маркетинговую акцию «Большие Гастролли», которая продлится до 4 мая 2020 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе торговой сети.

В условиях ограничения на передвижения или самоизоляции разнообразить карантинные будни поможет совместный семейный досуг с приложением для караоке, которое разработано в рамках акции.

В период действия акции в магазинах «Пятерочка» за каждые 555 рублей в чеке покупатели будут получать карточку с 3D-эффектом с ярким меняющимся изображением героев популярного мультфильма. Всего таких карточек 24 штуки, и хранить их можно в специальном альбоме, который тоже можно приобрести в «Пятерочке». Карточки можно использовать для семейной настольной игры «Большой концерт», а также для коллекционирования. Сама игра прилагается к альбому.

Изображение: X5 Retail Group

Еще одним домашним развлечением станет приложение «Тролли.Караоке». Отсканировав с его помощью 3D-карточку, можно получить доступ к караоке-мелодиям самых известных европейских и русских хитов. В приложении можно петь в караоке и применять множество АR-масок троллей для записи видео своих выступлений. Приложение также позволяет сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, а еще с ним можно вызывать своих друзей на караоке-баттлы. Чем больше побед, тем выше шансы на выигрыш главного приза — поездку всей семьей в парк развлечений Motiongate в Дубае.

Кроме того, вместе с каждой подарочной карточкой покупатели получают одну электронную наклейку, которая начисляется в личном кабинете «Выручай-карта» (программа лояльности торговой сети). За пять таких наклеек можно будет приобрести с большой скидкой плюшевую игрушку-брелок в виде одного из персонажей мультфильма.

Акция «Большие Гастролли» избавит покупателей магазинов торговой сети от дополнительных трат на организацию досуговых развлечений. За прошедшие дни марта 2020 года, согласно исследованию РБК, на фоне эпидемии коронавируса россияне уже потратили на товары для домашнего досуга на 75 процентов больше, чем годом ранее. В том числе, продажи настольных игр выросли на 150 процентов.

Новая акция «Пятерочки» основана на опыте торговой сети по реализации аналогичных проектов. Ритейлер в 2019 году осуществлял в коллаборации с брендом Disney — Marvel масштабную акцию под лозунгом «Собери команду супергероев». Гости магазинов получали «Стирателя» — ластик в виде одного из популярных героев фильмов Marvel.