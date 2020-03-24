В Красноярске и в Кузбассе выписали излечившихся от коронавируса пациентов

В Красноярском крае выздоровели трое пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Александр Усс.

По его словам, медики подтвердили отрицательный результат теста на коронавирус. «Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», — написал губернатор.

Также во вторник, 24 марта, стало известно о выздоровлении одного из двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, пациент выписан из Кемеровской областной инфекционной больницы.

«Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечение. Еще 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса находятся под наблюдением врачей», — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

В Красноярском крае заражение выявлено у шести человек. В Кемеровской области известно о двух случаях инфицирования. Все пациенты посещали страны Европы с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Ранее 24 марта сообщалось, что в московской Коммунарке из больницы № 40 для зараженных коронавирусом выписали 70 человек за сутки. На 24 марта на лечении находятся 412 человек. Из них у 156 диагностировали пневмонию, у 82 человек подтвержден коронавирус, еще один человек находится на искусственной вентиляции легких.

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