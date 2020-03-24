Названа заработавшая на коронавирусе американская компания

На фоне пандемии коронавируса акции американской компании Zoom, занимающейся организацией видеоконференций, выросли на 40 процентов за последнюю неделю и более чем вдвое с начала года. Из-за этого оценка ее прибыли в первом квартале увеличилась на 68 процентов, сообщает Bloomberg.

Zoom удалось заработать из-за роста потребности в телеконференциях, к чему привел массовый переход компаний на удаленную работу. Число загрузок приложения увеличилось вдвое, соответственно, возросла и доля на рынке. В течение года Zoom рассчитывает на выручку 917 миллионов долларов, что вдвое выше прогноза.

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Компания провела IPO в апреле прошлого года. Его называли одним из самых успешных — она получила около 350 миллионов долларов и общую оценку стоимости более 10,5 миллиарда.

Рост котировок Zoom происходит на фоне обвального падения мировых рынков, в том числе американского. В последние недели американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Такое падение заставило Федеральную резервную систему (ФРС) США после обнуления базовой ставки, что не сработало, применить беспрецедентные меры поддержки. Экономисты сравнивают их с «атомной бомбой» — речь идет о неограниченных покупках государственных и ипотечных облигаций и кредитных линиях банкам. Фактически это означает обещание выпускать в оборот сколько угодно новых долларов.

Также администрация Трампа пытается провести план поддержки экономики стоимостью порядка четырех триллионов долларов, который включает в себя и прямую раздачу денег населению.

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