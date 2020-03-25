Сотрудник британского МИД умер от коронавируса

Заместитель британского посла Великобритании в Будапеште Стивен Дик умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Великобритании.

«Мы глубоко огорчены, что сотрудник нашего посольства в Будапеште умер после заражения коронавирусом», — сообщили в ведомстве. Как уточняется, 37-летний Дик умер во вторник, 24 марта. Глава ведомства Доминик Рааб выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата. «Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с большим профессионализмом и страстью», — заявил министр.

Ранее страны Евросоюза пожаловались на нехватку медицинской техники: для борьбы с коронавирусом объединению нужно в 10 раз больше оборудования. В ЕС утверждают, что новые поставки медтехники по 24 часа стоят у границ, прежде чем попасть в место назначения. Особенно длинные очереди выстраиваются на границах стран Восточной Европы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Венгрии зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали 10 человек, а 21 человек вылечился.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку заболевания от коронавируса можно характеризовать как пандемию. На данный момент в мире заразились коронавирусом свыше 460 тысяч человек, более 20 тысяч умерли, а более 113 тысяч вылечились.

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