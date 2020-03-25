Сотрудник британского МИД умер от коронавируса

Заместитель британского посла Великобритании в Будапеште Стивен Дик умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Великобритании.
«Мы глубоко огорчены, что сотрудник нашего посольства в Будапеште умер после заражения коронавирусом», — сообщили в ведомстве. Как уточняется, 37-летний Дик умер во вторник, 24 марта. Глава ведомства Доминик Рааб выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата. «Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с большим профессионализмом и страстью», — заявил министр.
Ранее страны Евросоюза пожаловались на нехватку медицинской техники: для борьбы с коронавирусом объединению нужно в 10 раз больше оборудования. В ЕС утверждают, что новые поставки медтехники по 24 часа стоят у границ, прежде чем попасть в место назначения. Особенно длинные очереди выстраиваются на границах стран Восточной Европы.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в Венгрии зафиксировано 226 случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали 10 человек, а 21 человек вылечился.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку заболевания от коронавируса можно характеризовать как пандемию. На данный момент в мире заразились коронавирусом свыше 460 тысяч человек, более 20 тысяч умерли, а более 113 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения