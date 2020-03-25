Нарушителям карантина в Италии будет грозить пять лет тюрьмы

Власти Италии ужесточили наказание за нарушение карантина для инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2: нарушителям будет грозить от одного до пяти лет тюрьмы и штраф от 400 до трех тысяч евро, сообщает La Repubblica.

«Нарочитое нарушение полного запрета на выход из дома теми, у кого подтвержден вирус, будет караться <...> заключением сроком от одного до пяти лет», — говорится в официальном пресс-релиз премьер-министра страны Джузеппе Конте.

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Ранее стало известно, что число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в Италии увеличилось на 743 случая за сутки. Всего в стране зафиксировано 6,8 тысячи погибших от коронавируса.

Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев заражения выросло примерно на 8,2 процента. По последним данным, в Италии находятся более 69,1 тысячи зараженных коронавирусом, 8,3 тысячи пациентов излечились. Всего в мире зафиксировано 424 тысячи случаев заражения.

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