Нарушителям карантина в Италии будет грозить пять лет тюрьмы

Власти Италии ужесточили наказание за нарушение карантина для инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2: нарушителям будет грозить от одного до пяти лет тюрьмы и штраф от 400 до трех тысяч евро, сообщает La Repubblica.
«Нарочитое нарушение полного запрета на выход из дома теми, у кого подтвержден вирус, будет караться <...> заключением сроком от одного до пяти лет», — говорится в официальном пресс-релиз премьер-министра страны Джузеппе Конте.
Ранее стало известно, что число погибших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, в Италии увеличилось на 743 случая за сутки. Всего в стране зафиксировано 6,8 тысячи погибших от коронавируса.
Отмечается, что общее количество подтвержденных случаев заражения выросло примерно на 8,2 процента. По последним данным, в Италии находятся более 69,1 тысячи зараженных коронавирусом, 8,3 тысячи пациентов излечились. Всего в мире зафиксировано 424 тысячи случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения