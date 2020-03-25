Цены на нефть подросли

Цена на нефть марки Brent выросла на 3,72 процента до 28,16 доллара за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов на 05:06 по московскому времени.

Стоимость нефти WTI подорожала на 5 процентов и составила 25,21 доллара за баррель.

Обвал цен на нефть начался ранее в марте после выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

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