Международные соревнования оленеводов в Якутии отменены из-за коронавируса

Международные соревнования молодых оленеводов Arctic Skills были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции и регионального запрета на массовые мероприятия. Об этом ТАСС рассказал представитель организатора конкурса — Арктического колледжа народов Севера.
Мероприятие было запланировано на 6 и 7 апреля в Нижнеколымском районе Якутии. «Мораторий действует до 12 апреля. Возможно, при улучшении ситуации и снятии запрета, конкурс пройдет позже», — сказал собеседник агентства.
В ходе чемпионата участники из России и Норвегии должны были состязаться в плетении чаута (современного аркана), в надевании упряжи и оказании медицинской помощи в тундре возле села Колымское.
Ранее студенты Арктического колледжа перешли на дистанционное обучение.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 фактов заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. В Якутии инфицированы семеро.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения