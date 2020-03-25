Международные соревнования оленеводов в Якутии отменены из-за коронавируса

Международные соревнования молодых оленеводов Arctic Skills были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции и регионального запрета на массовые мероприятия. Об этом ТАСС рассказал представитель организатора конкурса — Арктического колледжа народов Севера.

Мероприятие было запланировано на 6 и 7 апреля в Нижнеколымском районе Якутии. «Мораторий действует до 12 апреля. Возможно, при улучшении ситуации и снятии запрета, конкурс пройдет позже», — сказал собеседник агентства.

В ходе чемпионата участники из России и Норвегии должны были состязаться в плетении чаута (современного аркана), в надевании упряжи и оказании медицинской помощи в тундре возле села Колымское.

Ранее студенты Арктического колледжа перешли на дистанционное обучение.

По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 фактов заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. В Якутии инфицированы семеро.

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