По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами

По Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Землетрясение произошло в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жертв и разрушений нет, сообщает краевой главк МЧС России.

17 января в Петропавловске-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,4 в акватории Тихого океана, на глубине 50 километров. Его эпицентр находился в 120 километрах от столицы Камчатского края.

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