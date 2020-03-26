Барракуда укусила ныряльщика за гениталии

В районе мексиканского курортного города Канкун британского туриста укусила барракуда за гениталии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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39-летний Джейми Брайла (Jayme Bryla) проводил в Мексике медовый месяц. Он столкнулся с хищной рыбой, когда нырял с трубкой в экологическом аквапарке. В этот момент рядом с ним не было ни жены, ни других людей.

«Было темно, и бог знает как глубоко, — рассказывает Брайла. — Я уплыл довольно далеко от берега. И вдруг вижу справа бледную рыбу длиной три или четыре фута» (90-120 сантиметров — прим. «Ленты.ру»). Барракуда подплыла к ныряльщику спереди, вцепилась зубами в его плавки и принялась тянуть.

Британец утверждает, что как можно скорее поплыл к берегу и выбрался на сушу. По его словам, поначалу он не чувствовал боли из-за адреналина. Травма оказалась неопасной, поэтому ему не пришлось обращаться к врачу.

«Я сказал жене, что зверюга, наверное, приняла содержимое моих плавок за другую барракуду, — шутит Брайла. — Она только посмеялась».

Барракуды — крупные хищные рыбы с мощными челюстями — могут достигать в длину двух метров и набирать вес до 50 килограммов. Охотясь, они нападают на свою жертву на большой скорости, за что этих рыб прозвали живыми торпедами. Питаются барракуды более мелкими, чем они сами, рыбами, креветками и кальмарами.

В 2010 году сообщалось, что барракуда нанесла травму женщине, сплавлявшейся на байдарке на юго-востоке США. В результате происшествия 45-летняя женщина получила довольно серьезную рану груди.

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