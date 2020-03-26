Коронавирус сорвал испытания F-35

В США отменили испытания новейшего истребителя F-35 Lightning II. Причиной срыва назвали пандемию коронавируса, сообщает Defense News.

20 марта американские военные закрыли доступ на авиабазу «Эдвардс» в штате Калифорния, где базируются образцы истребителя. Доступ был закрыт всем, за исключением местных жителей и личного состава. Испытания F-35, необходимые для завершения опытно-боевой эксплуатации машины, были отменены. Источник газеты также рассказал о возможной приостановке испытаний системы кибербезопасности и ПО JSE (Joint Simulation Environment), необходимого для завершения тестов.

Материалы по теме Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache

Журналисты предположили, что срыв испытаний негативно отразится на программе JSE, создание которой уже затянулось на несколько месяцев. Из-за проблем с запуском системы JSE Пентагон был вынужден перенести начало производства F-35 Lightning II с декабря 2019 года на январь 2021 года.

Издание обратило внимание, что ранее было приостановлено производство компонентов для новейшего истребителя на заводах в Италии и Японии. Экстраординарные меры были приняты в связи со вспышкой коронавирусного заболевания и последующей пандемии.

Название F-35 Lightning II объединяет семейство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской компанией Lockheed Martin. Дебютный полет первой версии F-35 состоялся в 2006 году, в мае 2011-го первый серийный самолет был передан ВВС США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!