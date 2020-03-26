Росгвардия объяснила движение войск к Москве обычной передислокацией

Движение большой колонны автобусов Росгвардии к Москве — не более чем обычная передислокация. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пользователей соцсетей насторожил видеоролик, на котором видно большое количество автобусов с росгвардейцами. Колонна, растянувшаяся почти на километр, двигалась по Киевскому шоссе.

«На распространенном в интернете видео зафиксирована обычная передислокация подразделений, не связанная с чрезвычайными ситуациями. Эти перемещения были запланированы давно, и совпадение по времени с принятием дополнительных мер в связи с пандемией — случайность», — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в части «фейковых видеоматериалов» использован монтаж и кадры, снятые в прошлые годы.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в среду, 25 марта, подразделения Росгвардии выезжали на репетицию парада Победы на Алабинский полигон.

26 марта сообщалось, что сотрудники Росгвардии провели на улицах Москвы проверки пожилых людей, которым рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости.

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