Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России.

Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков в целях профилактики коронавируса. Уточняется, что в отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса изменятся правила поступления в российские вузы. В этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление дистанционно. По словам Фалькова, новый сервис «Поступи в вуз онлайн» заработает на базе портала «Госуслуги».

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15 марта Фальков подписал приказ, согласно которому с 16 марта вузам рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.

25 марта президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян в ходе обращения к нации. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Путин подчеркнул, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса. Глава государства призвал граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома.

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