Кадыров представил нового начальника управления ФСБ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров представил нового начальника управления ФСБ по Чечне Игоря Кочнева, который ранее руководил подразделением спецслужбы в Тюменской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства республики.

Кадыров отметил, что Кочнев на прежнем месте службы провел несколько крупных спецопераций по устранению коррупционных и террористических угроз. Глава Чечни выразил уверенность в том, что новый руководитель республиканского УФСБ сумеет выстроить работу на должном уровне. Кадыров указал, что у Кочнева большой опыт работы в органах безопасности.

Глава республики сообщил, что прежний начальник чеченского управления ФСБ Игорь Хвостиков переведен на аналогичную должность в Татарстан. Кадыров поблагодарил его за многолетнюю добросовестную службу в Чечне, заявив, что он завоевал большое уважение как настоящий профессионал.

Новым руководителем главка ФСБ в Тюменской области стал Игорь Николаев, до этого занимавший аналогичный пост в Бурятии, сообщает Ura.ru.

Кочнев возглавлял тюменское УФСБ с 2017 года, а до этого он был замначальника главка ФСБ по Приморскому краю.

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