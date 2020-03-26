Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

В России новый порядок расчета выплат по больничным листам будет применяться уже с апреля этого года. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.

Глава ведомства Антон Котяков уточнил, что изменения затронут 2,3 миллиона человек, а для осуществления выплат потребуется около семи миллиардов рублей.

В ведомстве также отметили, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Россияне, которые имеют стаж более восьми лет, получают 100 процентов от среднего заработка. Граждане со стажем от пяти до восьми лет — 80 процентов от среднего заработка, а те, кто работал менее пяти лет, могут претендовать на 60 процентов от среднего заработка.

В то же время максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69 961,65 рублей в среднем при страховом стаже более восьми лет.

Новые правила получения больничного листа для россиян, которые оказались на карантине после поездки за границу, вступили в силу 20 марта. В Минтруде сообщили, что оформить больничный в связи с карантином можно дистанционно, деньги по нему выплачиваются частями.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оплачивать больничный помещенным на карантин россиянам планируется авансом каждый пятый рабочий день — до закрытия листа нетрудоспособности.

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