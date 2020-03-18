В России утвердили правила для больничных при карантине из-за коронавируса

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности при карантине из-за коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, временные правила распространяются на застрахованных лиц, приехавших в Россию из стран с коронавирусом, а также на тех, кто проживает вместе с этими людьми.

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан были заражены непосредственно на территории страны.

Во всем мире коронавирусом инфицированы более 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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