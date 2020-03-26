Литва перестанет пускать отказавшихся от самоизоляции граждан

Граждане Литвы, которые откажутся соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за рубежа, не смогут вернуться в страну. Об этом заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис, пишет «Sputnik Литва».
«Видимо, придется внести коррективы в условия возвращения в Литву. Если человек с требованиями — самоизоляция, карантин — не согласится, мы, пожалуй, не сможем принять его на борт самолета, парома», — заявил Сквернялис.
По прибытии на родину литовцы должны подписать специальные анкеты, в которых необходимо согласиться с 14-дневным карантином на дому. Сейчас для тех, кто откажется от заполнения документов, не имеет литовского гражданства или надлежащей постели, изоляцию проводят в специальных помещениях, подготовленных местными властями.
По данным Министерства иностранных дел Литвы, за рубежом сейчас находятся около 900 граждан республики. По последним данным, в стране заразились коронавирусом 270 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 472 тысячи человек; 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения