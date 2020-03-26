Украинские мигранты поставили под угрозу экономику Польши

Экономика Польши оказалась под угрозой из-за украинских мигрантов, которые покидают страну на фоне эпидемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

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Более 400 тысяч выходцев из Украины работают в строительной отрасли в Польше, на которую приходится 8 процентов ВВП страны. На фоне эпидемии коронавируса порядка 20 процентов украинских рабочих вернулись на родину и не смогут попасть обратно в Польшу из-за закрытых границ. Те же, кому позволено въехать в Польшу, попадают на обязательный карантин.

«Серьезный недостаток рабочих приведет к значительному замедлению производства в строительной отрасли», — говорится в открытом письме местной профильной ассоциации к правительству страны. Строители просят власти Польши предпринять меры для стимулирования строительного сектора.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Польше по состоянию на 26 марта 2020 года зафиксирован 901 случай заражения коронавирусом, 10 из которых закончились летально. В Минфине страны ожидают, что из-за коронавируса польская экономика может сократиться на 1 процент в 2020 году.

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