Раскрыт секрет выбора нарядов Елизаветы II

Бывший слуга королевской семьи Великобритании, в частности принцессы Дианы, раскрыл секрет подбора нарядов Елизаветы II. Его слова публикует The Sun.

Оказалось, что британская королева хранит одежду не в гардеробной своей комнаты, а на последнем этаже дворца. По словам слуги Пола Баррела (Paul Burrel), ее личный стилист каждое утро делает фотографии двух вариантов образа на грядущий день и прикрепляет к ним кусочки ткани, из которых сделаны костюмы.

Таким образом Елизавета II может вспомнить, из какой ткани сшиты вещи: из шелка, хлопка или шерсти, и решить, что подходит ей больше всего в конкретный день.

Когда королева выбирает подходящий наряд, прислуга спускает его с верхнего этажа дворца. «Она никогда не видит свой гардероб со всеми вещами внутри», — отметил Баррел.

В ноябре 2019 года Елизавета II отказалась носить одежду из натурального меха. Ее главный модельер Анджела Келли сообщила, что она начала надевать вещи из искусственного меха в холодное время года уже в 2019-м. Однако причины решения королевы не уточняются.

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