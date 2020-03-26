Собянин обязал всех работодателей измерять температуру работникам

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех работодателей измерять температуру сотрудникам. Соответствующий указ, опубликованный на портале мэра и правительства столицы, направлен на борьбу с распространением коронавируса в России, пишет РИА Новости.

В случае повышенной температуры работник должен отстраняться от работы, говорится в документе.

Ранее 26 марта мэр Москвы распорядился с 28 марта по 5 апреля 2020 года приостановить работу объектов розничной торговли, ресторанов, кафе, баров. Аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений. Закрыты для посещения будут места, где предоставляются услуги, требующие личного присутствия человека, например парикмахерские, московские парки.

В начале месяца градоначальник уже рекомендовал работодателям измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса. Тогда же сообщалось, что температуру будут выборочно измерять у пассажиров московского метрополитена.

По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заражения.

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