Собянин обязал всех работодателей измерять температуру работникам

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех работодателей измерять температуру сотрудникам. Соответствующий указ, опубликованный на портале мэра и правительства столицы, направлен на борьбу с распространением коронавируса в России, пишет РИА Новости.
В случае повышенной температуры работник должен отстраняться от работы, говорится в документе.
Ранее 26 марта мэр Москвы распорядился с 28 марта по 5 апреля 2020 года приостановить работу объектов розничной торговли, ресторанов, кафе, баров. Аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений. Закрыты для посещения будут места, где предоставляются услуги, требующие личного присутствия человека, например парикмахерские, московские парки.
В начале месяца градоначальник уже рекомендовал работодателям измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса. Тогда же сообщалось, что температуру будут выборочно измерять у пассажиров московского метрополитена.
По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения