Ограничение на передвижение людей в российском регионе объяснили

Ограничения на выезд из муниципальных образований в Красноярском крае затронут муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает «Интерфакс».
Губернатор региона Александр Усс также поручил объяснить населению, что надо отказаться от личных и деловых поездок. Исключение составляют «случаи особой важности», однако что это такое, не уточняется.
Усс также поручил создать условия для самоизоляции пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, а также подготовить меры по поддержке бизнеса. Кроме того, он рекомендовал руководителям предприятий по возможности переводить сотрудников на удаленную работу и измерять температуру тем, кто приходит на производство.
Ранее 25 марта стало известно, что Усс из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований.
Как сообщили в оперативном штабе по коронавирусу, за сутки в России выявили еще 163 зараженных человека. Таким образом, их число увеличилось с 495 до 658. При этом число выздоровевших россиян, зараженных коронавирусом, выросло до 29 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения