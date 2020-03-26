Итальянский ученый поспорил с Китаем о происхождении коронавируса

Ученый из итальянского Милана поспорил с китайскими прогосударственными СМИ о происхождении коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пояснил изданию глава Института фармакологических исследований имени Марио Негри, профессор Джузеппе Ремуцци, в настоящее время не существует никаких сомнений в том, что местом происхождения вируса стал китайский город Ухань. Он подчеркнул, что в Италию инфекцию завез гражданин Германии, который до этого контактировал с зараженным китайцем, причем произошло это еще до того, как Пекин официально объявил о начале эпидемии в Китае.

«Следует учитывать, что, возможно, это печальное событие (эпидемия — прим. «Ленты.ру») началось в Китае задолго до того, как органы здравоохранения осознали, с чем имеют дело, принимая во внимание число носителей, у которых заболевание протекало бессимптомно», — отметил Ремуцци.

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Таким образом он отреагировал на сообщения, появившиеся в ряде китайских прогосударственных СМИ после интервью ученого, опубликованного на прошлой неделе. Тогда Ремуцци заявил, что, по рассказам местных врачей, странные и очень тяжелые случаи развития пневмонии фиксировались в Италии еще в ноябре и декабре 2019 года. По его мнению, это свидетельствует о том, что коронавирус циркулировал в регионе Ломбардия до того, как стало известно о вспышке в Китае.

Китайские СМИ в свою очередь попытались использовать слова ученого для того, чтобы доказать, что родиной коронавируса стал вовсе не Китай, а Италия. Так, издание Global Times написало, что инфекция распространилась по Италии до появления первых зараженных в Китае. Телеканал CCTV вспомнил и более раннее интервью Ремуцци, в котором тот со ссылкой на некоторых медиков сообщал, что случаи неизвестной пневмонии выявлялись в Италии еще в октябре прошлого года.

Как заявил ученый в комментарии Daily Mail, обнародованная им тогда информация была основана исключительно на словах небольшого числа врачей и некоторых слухах и не подтверждается никакими научными доказательствами. Ремуцци также подчеркнул, что даже если подобные случаи пневмонии действительно имели место, доказательств тому, что они были вызваны именно коронавирусом, нет.

Ранее 26 марта сообщалось, что первым человеком, у которого был подтвержден коронавирус, стала продавщица креветок из Китая. Женщина по фамилии Вэй продавала живые креветки на рынке «Хунань» в Ухане. 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура и она обратилась в клинику.

По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в 196 странах мира выявлено 480,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 115,8 тысячи человек, 21,5 тысячи скончались.

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