В Киргизии задержали сотни людей за нарушение комендантского часа

В Киргизии в ночь на четверг, 26 марта, были задержаны сотни людей за нарушение комендантского часа, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 24.kg.
Всего задержали 320 нарушителей, в том числе 193 в Бишкеке, 25 в Оше и 10 в Джалал-Абаде. Всех задержанных доставили в территориальные органы внутренних дел, с ними провели профилактические беседы и отпустили домой после окончания комендантского часа.
Ранее сообщалось, что в Казахстане более ста человек задержали за нарушения правил карантина, которые обязательны к исполнению из-за режима чрезвычайного положения, введенного в республике из-за коронавируса. Около ста человек оштрафовали, а 64 нарушителя получили по 15 суток.
По последним данным, в Киргизии зафиксировали 44 случая коронавируса. В Бишкеке и других регионах введен комендантский час с 20.00 до 7.00. В мире коронавирусом заразились 471,8 тысячи человек, из них 21,3 тысячи умерли, а 114,9 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения