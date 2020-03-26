В Киргизии задержали сотни людей за нарушение комендантского часа

В Киргизии в ночь на четверг, 26 марта, были задержаны сотни людей за нарушение комендантского часа, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает 24.kg.

Всего задержали 320 нарушителей, в том числе 193 в Бишкеке, 25 в Оше и 10 в Джалал-Абаде. Всех задержанных доставили в территориальные органы внутренних дел, с ними провели профилактические беседы и отпустили домой после окончания комендантского часа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане более ста человек задержали за нарушения правил карантина, которые обязательны к исполнению из-за режима чрезвычайного положения, введенного в республике из-за коронавируса. Около ста человек оштрафовали, а 64 нарушителя получили по 15 суток.

По последним данным, в Киргизии зафиксировали 44 случая коронавируса. В Бишкеке и других регионах введен комендантский час с 20.00 до 7.00. В мире коронавирусом заразились 471,8 тысячи человек, из них 21,3 тысячи умерли, а 114,9 тысячи вылечились.

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