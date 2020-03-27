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Российский «Экспресс-АМ6» сломался

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Кадр: Телеканал РАЗВИТИЕ / YouTube

С российским телекоммуникационым спутником «Экспресс-АМ6» произошла нештатная ситуация, в результате чего широкополосный доступ в интернет с данного космического аппарата прекращен, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные оператора «Радуга-Интернет».

Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования». Поломка произошла «после проведения 25 марта 2020 года внеплановых профилактических работ».

Нештатную ситуацию подтвердили оператор AltegroSky и государственная «Космическая связь», в ведении которой находится спутник. В заявлении последней отмечается, что спутник прекратил предоставлять сервисы в Ka-диапазоне из-за «невозможности устранения неисправности космического аппарата».

Геостационарный спутник «Экспресс-АМ6», созданный «Информационными спутниковыми системами», запущен ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур в 2014 году. Срок активного существования космического аппарата по целевому назначению составляет 15 лет.

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