Продавцов гречки уличили в сговоре

В России продавцов гречки уличили в картельном сговоре. Его признаки на рынке заметили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет ТАСС.

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Специалисты ведомства провели 11 внеплановых проверок и выявили недобросовестных производителей, которые договаривались о ценах. Если факт сговора подтвердится, им грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее стало известно, что стоимость гречки в России за неделю с 16 по 22 марта выросла на 2,8 процента. Также в пределах 1,3-3,5 процента выросли цены на капусту, яблоки, морковь, картофель и лук. Стоимость мяса, птицы, мясных консервов, молока и яиц увеличилась на 0,4-1,4 процента. Соль и подсолнечное масло подорожали на 04,-0,8 процента. Больше всего в России за неделю взлетели цены на сахар — 7 процентов.

В России в последние недели наблюдается ажиотажный спрос на продукты на фоне эпидемии коронавируса. Одними из самых популярных товаров в магазинах оказались крупы, в том числе гречка. На фоне этого в России до 30 апреля ввели временный запрет на экспорт круп.

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