Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

Заведующая детской больницей №1 в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться, а пошла на работу, сообщает 76.ru.
Отделение пульмонологии, где она работала, пришлось закрыть на двухнедельный карантин. Плановый прием всех горожан отменен, детей с экстренной госпитализацией будут отправлять в другую клинику.
61-летняя врач ездила в Европу с мужем. Сейчас он находится в инфекционной больнице, его анализ на коронавирус отправили на дополнительную проверку в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». У самой женщины первый тест дал отрицательный результат. При этом журналистам она заявила, что вся ее семья «абсолютно здорова». Медицинский контроль над коллегами и пациентами, которые с ней контактировали, она назвала дикостью российской.
Ранее доктор из Ивановской области заразил вирусом в больнице двух человек после возвращения из Эмиратов.
По официальным данным, в Ярославской области коронавирусной инфекцией заражен один человек. Всего по России инфицировано 1036 граждан.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения