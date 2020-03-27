Эффект от коронавируса сравнили со Второй мировой войной

Коронавирус ударил по мировой экономике стремительнее, чем любой другой кризис за многие десятилетия. Сравнительный эффект от него оказался сильнее, чем от Великой рецессии 2008 года, терактов 11 сентября, нефтяного кризиса 1973 года и даже Второй мировой войны. Об этом пишет Bloomberg.

«Даже Вторая мировая война не отправляла экономику в такой внезапный нокаут, как это сделал коронавирус, который парализовал глобальные цепочки поставок, остановив жизнь в самых оживленных городах мира», — пишет агентство.

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Согласно данным аналитического агентства IHS Markit, в главных портах мира наблюдается значительное снижение грузопотока. Так, в крупнейшем в мире Шанхайском порту объемы контейнерных перевозок в феврале сократились на 20 процентов, в порту Гонконга показатели упали на 11 процентов.

Во втором по величине американском порту Лонг-Бич грузооборот снизился на 9,8 процента. В марте цифры стали еще хуже: так, в Саванне, чей порт входит в топ-5 в США, объемы грузоперевозок обвалились на 20 процентов. Во Всемирной торговой организации (ВТО) уже заявили, что эффект от коронавируса напоминает военный сценарий развития экономики.

Ранее глава ВТО Роберто Азеведо заявил, что мир ждет сильнейший экономический спад и потеря рабочих мест из-за эпидемии, которая влияет на экономику, торговлю и на благосостояние людей. Он добавил, что грядущий экономический кризис может оказаться сильнее ситуации 2008 года.

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