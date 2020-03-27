Туристка-спортсменка описала невыносимые боли после заражения коронавирусом. Рассказ Рози Паркс из Лондона публикует газета The Sun.
32-летняя британка подхватила вирус во время поездки на горнолыжный курорт Вербье в Швейцарии в начале марта. В доме, где она остановилась, проживали 12 человек, и у одной из постоялиц диагностировали коронавирус. Впоследствии о болезни узнала и Рози.
«Я вернулась домой в субботу, 7 марта, в понедельник вышла на работу. Вечером легла спать и проснулась от ужасной боли в спине, в области почек. Это было невыносимо, никакое положение, в котором я могла сидеть, лежать или стоять, не помогало», — рассказала девушка.
В ту же ночь у нее поднялась температура, которая изменялась в сторону повышения и понижения в течение четырех дней и в четверг достигла 40 градусов. Все это время Рози Паркс была прикована к постели.
«У меня не было болей в груди, только небольшой кашель. Также пропало обоняние и чувство вкуса, поэтому я стала меньше есть», — отметила Паркс.
Через некоторое время она почувствовала себя лучше, но пока все равно находится на самоизоляции вместе с супругом, у которого также проявились симптомы коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что россиян, вернувшихся в страну из-за границы, начали тестировать на коронавирус. Процедуру проводят гражданам, прилетевшим из стран с зарегистрированными случаями инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения