Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса

Российский Центробанк объявил о введении дополнительных мер поддержки населения и экономики во время эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В числе прочего регулятор облегчил кредитование еще нескольких отраслей, в том числе искусство, образование, спорт и общепит. Также комиссия за эквайринг при онлайн-покупках лекарств и товаров первой необходимости ограничена 1 процентом. Что касается банков, то им рекомендовали устроить для клиентов, чьи доходы упали из-за коронавируса, кредитные каникулы.

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Это уже второй пакет мер, направленных на поддержку экономики. Ранее в марте ЦБ советовал банкам реструктурировать задолженность клиентов, которые пострадали от вируса, и не назначать им штрафов.

По последним данным, в стране зафиксировано более тысячи случаев заражения Covid-19 большинство инфицированных — в Москве. По распоряжению президента, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей.

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