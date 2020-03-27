Расписание общественного транспорта в Подмосковье в нерабочую неделю изменится

Общественный транспорт в Подмосковье в предстоящую нерабочую неделю, которую объявил президент, будет работать по расписанию воскресенья. Сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 27 марта.
Информация об изменении работы перевозчиков, а также в случае дальнейших корректировок будет вывешена на остановках, говорится в сообщении.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона оставаться дома, и воздержаться от походов в гости на шашлыки в период длинных выходных. Он напомнил, что данная мера призвана снизить распространение коронавируса путем снижения количества социальных контактов между людьми.
Он подчеркнул, что власти делают все необходимое для борьбы с распространением нового вируса. В регионе с 28 марта временно будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения