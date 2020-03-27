Правительство Украины предложило прекратить финансирование патриотического кино

Правительство Украины предложило Верховной Раде прекратить финансирование патриотического кино. Об этом сообщают Українськi Новини.

В постановлении кабмина предлагается сократить фонд Госкино с 776 миллионов гривен до 23 миллионов гривен. Также правительство планирует полностью исключить из него средства, направленные на поддержку патриотического кино. Ранее в фонде на это было заложено 50 миллионов гривен.

Кроме того, общее финансирование министерства культуры, молодежи и спорта предлагается сократить с 15,4 миллиарда гривен до 6,6 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины выделило половину бюджетных средств ультраправым и националистическим группировкам на развитие молодежных и детских организаций. По итогам заседания комиссии при Минкульте 28 января организации «националистической направленности» получили около 8 миллионов гривен из 20 миллионов гривен, заложенных в бюджет. Всего средства распределялись между 165 проектами молодежных и детских общественных организаций.

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