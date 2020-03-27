Мексиканский губернатор назвал группу людей с иммунитетом к коронавирусу

Губернатор мексиканского штата Пуэбла Мигель Барбоса назвал группу людей, у которой есть иммунитет к коронавирусу. По его мнению, бедные люди находятся вне зоны риска, пишет The Independent.

Такое заявление губернатор сделал после того, как мексиканские власти обнародовали информацию о том, что около 75 процентов из всех зараженных коронавирусом в Мексике летали за границу. По словам Барбосы, обычно за пределами страны бывают обеспеченные люди, а у бедных тем временем формируется иммунитет к инфекции, поскольку они не летают самолетами.

«Большинство людей бедны. Если вы богаты, вы в зоне риска. Если бедны — то нет», — приводит его слова издание.

По последним данным, в Мексике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 475.

25 марта сообщалось, что эксперт по путешествиям и контент-директор трэвел-издания The Points Guy UK Ники Кельвин перечислил безопасные страны для отпуска во время эпидемии коронавируса. Среди названых стран значилась Мексика.

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