Уровень доверия россиян Путину вырос

Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путин в день обращения к нации в связи с коронавирусом вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5 процента. Таковы данные всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Уровень доверия также вырос и составил 69 процентов, следует из исследования.
С период с 16 по 22 марта показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению составил 60,3 процента. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 67 процентов опрошенных.
Российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта. Он призвал россиян проявить ответственность в этот период, и объявил предстоящую неделю нерабочей по всей стране. Он попросил граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения