Уровень доверия россиян Путину вырос

Показатель одобрения деятельности президента Владимира Путин в день обращения к нации в связи с коронавирусом вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 63,5 процента. Таковы данные всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Уровень доверия также вырос и составил 69 процентов, следует из исследования.

С период с 16 по 22 марта показатель одобрения деятельности главы государства по среднему значению составил 60,3 процента. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 67 процентов опрошенных.

Российский лидер выступил с обращением к согражданам 25 марта. Он призвал россиян проявить ответственность в этот период, и объявил предстоящую неделю нерабочей по всей стране. Он попросил граждан не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендации оставаться дома.

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