Россия предложила ООН меры по борьбе с коронавирусом

Россия предложила Генассамблее ООН принять декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте российского торгпредства при организации.

В декларации призывается признать лидирующую роль ВОЗ в борьбе с пандемией. Инициатива также предусматривает договор о сотрудничестве государств для выработки стратегии по лечению COVID-19 и оказание помощи наиболее пострадавшим странам.

Москва также призывает отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые были приняты в обход Совета Безопасности ООН, а также бороться с финансовыми спекуляциями с товарами первой необходимости.

19 марта генсек ООН Антониу Гутерриш описал сценарий гибели миллионов человек от коронавируса. По его словам, это может произойти в случае распространения COVID-19 в бедных странах.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 585 тысяч человек; 26,8 тысячи погибли, еще 129,8 — вылечились.

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