В российских городах ограничат работу транспорта в неделю выходных

В Карелии будет полностью остановлена работа общественного транспорта кроме такси с 29 марта по 5 апреля. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса, сообщил в своем обращении глава республики Артур Парфенчиков. Видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».
Во всем Краснодарском крае муниципалитетам рекомендовано ограничить работу общественного транспорта в городах и станицах, пока не закончится нерабочая неделя. Автобусы будут ходить только в определенные часы, сообщает «Живая Кубань» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
В пресс-службе краевой администрации изданию «Подъем» уточнили, что уже закрыто авиасообщение, сокращено движение электричек, поездов и междугородних автобусов.
Работу транспорта ограничат и в некоторых других российских городах. В Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске маршруты будут ходить по воскресному расписанию. В Якутии автобусы будут ходить с удлиненным интервалом, в Рязани введут ограничения на количество пассажиров в салоне транспорта.
По данным на 27 марта, в России 1036 зараженных, 703 из них находятся в Москве. Трое пациентов умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения