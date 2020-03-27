В российских городах ограничат работу транспорта в неделю выходных

В Карелии будет полностью остановлена работа общественного транспорта кроме такси с 29 марта по 5 апреля. Меры направлены на борьбу с распространением коронавируса, сообщил в своем обращении глава республики Артур Парфенчиков. Видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Во всем Краснодарском крае муниципалитетам рекомендовано ограничить работу общественного транспорта в городах и станицах, пока не закончится нерабочая неделя. Автобусы будут ходить только в определенные часы, сообщает «Живая Кубань» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

В пресс-службе краевой администрации изданию «Подъем» уточнили, что уже закрыто авиасообщение, сокращено движение электричек, поездов и междугородних автобусов.

Работу транспорта ограничат и в некоторых других российских городах. В Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске маршруты будут ходить по воскресному расписанию. В Якутии автобусы будут ходить с удлиненным интервалом, в Рязани введут ограничения на количество пассажиров в салоне транспорта.

По данным на 27 марта, в России 1036 зараженных, 703 из них находятся в Москве. Трое пациентов умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!