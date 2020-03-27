Российские регионы уличили в отказе вводить ограничения на фоне коронавируса

Власти ряда российских регионов и отдельных городов отказываются оперативно исполнять решение правительства о закрытии кинотеатров, детских игровых комнат, ночных клубов и других досуговых заведений на фоне распространения в стране коронавируса. В этом их уличила Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), которая направила письмо с жалобой президенту России Владимиру Путину, документ имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В письме отмечается, что соответствующее поручение правительства местным властям было дано 23 марта по итогам заседания оперативного штаба по мониторингу и контролю распространения инфекции. При этом своевременные меры приняли только в 38 регионах России, в остальных же субъектах органы исполнительной власти затягивают утверждение необходимых нормативных актов и пытаются переложить ответственность на глав районов, у которых нет полномочий для принятия таких решений.

«Мы можем предположить что, затягивание времени может быть так же связанно с лоббированием собственниками торговых центров своих интересов, так как они не заинтересованы в принудительном закрытии кинотеатров и детских развлекательных зон и признания данного обстоятельства форс-мажором», — говорится в документе.

Как пояснил «Ленте.ру» один из членов АВК, подобная нерешительность властей, в частности, наблюдается в Белгороде, Волгограде, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Астрахани, Иркутске, Новосибирске и Ярославле. «Я не понимаю, что это: безответственность, непонимание ситуации, личный интерес?» — отметил собеседник издания. Он также подчеркнул, что от скорости реакции органов власти на всех уровнях зависит то, насколько сильно пострадает от коронавируса и экономика, и граждане страны.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

До этого правительство России поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

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