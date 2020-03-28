В Москве выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с инфекцией в своем Telegram-канале.

Материалы по теме «Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит» Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает

Таким образом, общее число случаев инфицирования в столице выросло до 817. Это самое большое число среди всех регионов России.

Всего по стране зафиксировано 1264 случая.

28 марта стало известно о смерти заболевшего коронавирусной инфекцией в Оренбурге. Это первый случай смерти инфицированного коронавирусом за пределами Москвы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!