Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
В России за сутки умер второй человек с коронавирусом
Раскрыты новые региональные практики в борьбе с коронавирусом
Коммунальщики в российском городе разобрали канализацию и ушли на карантин
Описана защищающая от коронавируса медицинская маска
В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции
Российские звезды шоу-бизнеса снялись в клипе про самоизоляцию
Россияне попытались сбежать из-под карантина на Украину и попались
Передвижение жителей Чечни ограничили
Макгрегор потребовал задействовать военных для обеспечения карантина
Испания побила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки
Новости партнеров

Кириенко объявил о старте конкурса для школьников

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В России стартовал проект «Большая перемена» для школьников с призовым фондом до одного миллиона рублей. Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

По словам чиновника, проект рассчитан на пять месяцев. Финал будет проведен в октябре текущего года.

«Это два больших конкурса [для школьников]. Самый большой и серьезный конкурс — это десятиклассники всей нашей страны, <...> 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны», — рассказал Кириенко.

В случае, если победитель конкурса на сможет поступить на бюджетное отделение, то приза хватит на четырехлетнее обучение в бакалавриате, отметил первый замглавы кремлевской администрации. «Этот миллион будет вашим, и вы сможете потратить его на дополнительное обучение, на получение повышенной стипендии, на переезд из города, где вы живете, до места, где вы собираетесь учиться. Эти деньги остаются у вас. Это уникальная возможность за время этих каникул получить миллион на свое образование и свое развитие», — добавил он.

Второй конкурс, проводящийся для учащихся 8-9 классов, также предусматривает призы. 300 лучших конкурсантов получат по 200 тысяч рублей. «Правила те же — если вы поступите на бесплатное место, то деньги ваши», — объяснил Кириенко.

Конкурс не проводится для учащихся 11 классов, поскольку им скоро предстоит сдача ЕГЭ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Производители полезного контента для молодежи найдут поддержку
В Кремле рассказали о поддержке производства интернет-контента
Российские НКО получили миллиардные гранты от президента
Другие материалы рубрики
Россия08:23Сегодня

Поставили на поток

Как Москва обновляет городской пассажирский транспорт
16:15Сегодня

Раскрыты новые региональные практики в борьбе с коронавирусом

16:14Сегодня

В России за сутки умер второй человек с коронавирусом

16:00Сегодня

Описана защищающая от коронавируса медицинская маска

Россия00:0126 марта

«Погибнет еще много людей — это факт»

Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
15:37Сегодня

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

15:24Сегодня

Россияне попытались сбежать из-под карантина на Украину и попались

15:22Сегодня

Передвижение жителей Чечни ограничили

Россия00:0326 марта

«Только подушки могут на время унять страшную боль»

Катю Уваркину спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна помощь
15:16Сегодня

Россиянам объяснили ненужность сдачи теста на коронавирус всем подряд

14:57Сегодня

Москву накроет метель 

15:23Сегодня

Колл-центр по поддержке пожилых людей нарастил обороты

Россия
Передвижение жителей Чечни ограничили
Поставили на поток
Как Москва обновляет городской пассажирский транспорт
Россиянам объяснили ненужность сдачи теста на коронавирус всем подряд
Москву накроет метель
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией
Кириенко объявил о старте конкурса для школьников
«Великая московская чума началась напротив Кремля»
 
Все материалы
Мир
Макрон назвал коронавирус угрозой для существования Евросоюза
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии
Трамп объяснил лидерство США по количеству зараженных коронавирусом
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Меркель пожаловалась на недостаток живого общения на карантине
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
«Газпром» отправил на карантин одно из крупнейших месторождений
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Нефть упала ниже психологической отметки
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Российский боксер рассказал об обстановке в США из-за коронавируса
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
«Барселона» принудительно урезала зарплаты игрокам из-за коронавируса
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Футболист с необратимым повреждением мозга очнулся после почти трех лет комы
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Журналисту пришлось бежать от стада бизонов во время репортажа
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Елена Малышева призвала в три раза увеличить зарплаты врачам в России
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая поцеловала Бузову в грудь во время интервью
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Найден способ повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса
Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции и оставил прощальное послание
Собаки будут вынюхивать больных с коронавирусной инфекцией
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Коронавирус заставил влюбленных съехаться через пять дней после первого свидания
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Все материалы
В России сделали самую неудачную копию суперкара McLaren
9 новых рекордов скорости — на льду!
Где в России ставить автомобильные рекорды? Конечно, на льду Байкала!
Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей
Автомобильные раскраски для сидящих в карантине
Audi и Mercedes-Benz выпустили раскраски для детей и взрослых, вынужденных сидеть дома
УАЗ сделал из «Буханки» самосвал
Колеса для Крепкого орешка
Автомобили, на которых Брюс Уиллис ездил в кино
Китайский GAC решил продавать в России минивэн
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
У дома культуры в Ростовской области появится автоклуб
В России запустили сервис по вопросам оплаты труда в период коронавируса
Регионам потребовались дополнительные десятки миллиардов рублей на защиту лесов
Все материалы