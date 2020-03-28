Кириенко объявил о старте конкурса для школьников

В России стартовал проект «Большая перемена» для школьников с призовым фондом до одного миллиона рублей. Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

По словам чиновника, проект рассчитан на пять месяцев. Финал будет проведен в октябре текущего года.

«Это два больших конкурса [для школьников]. Самый большой и серьезный конкурс — это десятиклассники всей нашей страны, <...> 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны», — рассказал Кириенко.

В случае, если победитель конкурса на сможет поступить на бюджетное отделение, то приза хватит на четырехлетнее обучение в бакалавриате, отметил первый замглавы кремлевской администрации. «Этот миллион будет вашим, и вы сможете потратить его на дополнительное обучение, на получение повышенной стипендии, на переезд из города, где вы живете, до места, где вы собираетесь учиться. Эти деньги остаются у вас. Это уникальная возможность за время этих каникул получить миллион на свое образование и свое развитие», — добавил он.

Второй конкурс, проводящийся для учащихся 8-9 классов, также предусматривает призы. 300 лучших конкурсантов получат по 200 тысяч рублей. «Правила те же — если вы поступите на бесплатное место, то деньги ваши», — объяснил Кириенко.

Конкурс не проводится для учащихся 11 классов, поскольку им скоро предстоит сдача ЕГЭ.

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